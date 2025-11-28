Сили оборони Півдня про ситуацію біля Гуляйполя: "Фронт був стабілізований"
Київ • УНН
33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ та інші підрозділи стабілізували фронт біля Гуляйполя. Вони стримали наступ та повернули контроль над ситуацією на напрямку.
Сили оборони півдня України оновили інформацію про ситуацію біля Гуляйполя, вказавши, що "фронт був стабілізований", пише УНН.
Біля Гуляйполя 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ та інші суміжні штурмові й механізовані підрозділи стримали наступ та повернули контроль над ситуацією на напрямку. Фронт був стабілізований
Нагадаємо
26 листопада у Силах оборони Півдня повідомляли, що, що "ситуація на Півдні України, зокрема на Гуляйпільському напрямку, наразі дійсно напружена", противник веде активні штурмові дії, збільшує кількість артилерійських обстрілів та використання дронів-камікадзе.
Як зазначали у Силах оборони Півдня, "ситуація на напрямку дійсно складна, але оточення немає, з нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених".