Сили оборони Півдня про ситуацію біля Гуляйполя: "Фронт був стабілізований"

$42.190.11
48.870.08
ukenru
11:00 • 700 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 3684 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 7206 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 15690 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 15307 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 15356 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 13877 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 11627 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 29455 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 27217 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
80%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери28 листопада, 01:30 • 17426 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 14211 перегляди
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto06:12 • 7654 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo07:16 • 4814 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися07:24 • 11058 перегляди
Публікації
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 700 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 2210 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06 • 15690 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 07:39 • 3102 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo07:16 • 5078 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Андрій Єрмак
Джо Байден
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Вашингтон
Австрія
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 14340 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 34554 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 55178 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 88167 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 103361 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Дія (сервіс)

Сили оборони Півдня про ситуацію біля Гуляйполя: "Фронт був стабілізований"

Київ • УНН

 • 1632 перегляди

33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ та інші підрозділи стабілізували фронт біля Гуляйполя. Вони стримали наступ та повернули контроль над ситуацією на напрямку.

Сили оборони Півдня про ситуацію біля Гуляйполя: "Фронт був стабілізований"

Сили оборони півдня України оновили інформацію про ситуацію біля Гуляйполя, вказавши, що "фронт був стабілізований", пише УНН.

Біля Гуляйполя 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ та інші суміжні штурмові й механізовані підрозділи стримали наступ та повернули контроль над ситуацією на напрямку. Фронт був стабілізований

- повідомили в Силах оборони Півдня.

Нагадаємо

26 листопада у Силах оборони Півдня повідомляли, що, що "ситуація на Півдні України, зокрема на Гуляйпільському напрямку, наразі дійсно напружена", противник веде активні штурмові дії, збільшує кількість артилерійських обстрілів та використання дронів-камікадзе.

Як зазначали у Силах оборони Півдня, "ситуація на напрямку дійсно складна, але оточення немає, з нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених".

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Україна