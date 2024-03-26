Силы обороны уничтожили вражеский ЗРК "БУК" на Запорожском направлении

Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Запорожском направлении обнаружили и уничтожили зенитный ракетный комплекс "БУК" противника. Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ, пишет УНН.

Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Запорожском направлении обнаружили зенитный ракетный комплекс "БУК" противника, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что операторы навели на вражескую цель огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения ЗРК "БУК" уничтожен.

Напомним

Спецназовцы обнаружили и уничтожили базу воздушной разведки в Херсонской области, ликвидировав станцию радиоэлектронной борьбы, антенну "Алиентек", склад БК и около 5 человек личного состава противника.