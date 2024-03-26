Силы обороны уничтожили вражеский ЗРК "БУК" на Запорожском направлении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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zrk-bukЗРК Бук
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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zaporozheЗапорожье
khersonХерсон
Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  35272 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  110797 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  108277 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  140711 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  133466 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  178950 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166865 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155408 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216054 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

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Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181389 просмотра

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  392144 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

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20 марта 2024, 17:18  •  410560 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

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20 марта 2024, 10:44  •  431942 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  521344 просмотра

Силы обороны уничтожили вражеский ЗРК "БУК" на Запорожском направлении

Бойцы Сил спецопераций на Запорожском направлении обнаружили на уничтожили с помощью HIMARS российский ЗРК "БУК".

Война •   •  8306 просмотра
Силы обороны уничтожили вражеский ЗРК "БУК" на Запорожском направлении

Украина утвердила план по реформированию местного самоуправления: что предполагается

Правительство утвердило план мероприятий по реформированию местного самоуправления на четыре года.

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Украина утвердила план по реформированию местного самоуправления: что предполагается

Правительство определило ответственных за систему координации мониторинга международной технической помощи

Правительство поручило секретариату Кабинета Министров обеспечить создание системы мониторинга международной технической помощи.

Война •   •  9603 просмотра
Правительство определило ответственных за систему координации мониторинга международной технической помощи

"Гипотезы россии о связи с Украиной смехотворны": у западных союзников отреагировали на новые заявления рф из-за московской атаки

Обвинения россии в причастности Украины к нападению на подмосковный "Крокус Сити Холл" являются смехотворными и не имеют доказательств, считает источник среди западных союзников, который отверг их как кремлевскую дезинформацию.

Война •   •  10967 просмотра
"Гипотезы россии о связи с Украиной смехотворны": у западных союзников отреагировали на новые заявления рф из-за московской атаки

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

В 2022-2024 годах Министерство обороны Украины подало более 100 судебных исков против контрагентов за невыполнение контрактов на поставку оружия и боеприпасов в связи с критической необходимостью во время полномасштабного российского вторжения.

Война •   •  35272 просмотра
Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Данилов дал первый комментарий после увольнения: заявил, что и в дальнейшем будет работать для Украины

Алексей Данилов, уволенный с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, поблагодарил Президента за доверие и возможность служить Украине, пообещав и в дальнейшем работать на благо страны.

Война •   •  10397 просмотра
Данилов дал первый комментарий после увольнения: заявил, что и в дальнейшем будет работать для Украины

В Житомирской области на границе с беларусью строят дополнительные укрепления

На границе с беларусью в Житомирской области строятся дополнительные фортификационные сооружения для усиления системы обороны противотанковыми рвами, минными полями и бетонными конструкциями.

Война •   •  11191 просмотра
В Житомирской области на границе с беларусью строят дополнительные укрепления

В Украине уже образовалось более 600 тыс. тонн отходов разрушения

Из-за российской агрессии в Украине уже образовалось более 600 000 тонн отходов разрушения.

Общество •   •  11765 просмотра
В Украине уже образовалось более 600 тыс. тонн отходов разрушения

Испания предоставила статус временной защиты около 200 тысячам украинцам

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Испания предоставила статус временной защиты около 200 000 украинцев, из которых около трети - несовершеннолетние.

Общество •   •  13443 просмотра
Испания предоставила статус временной защиты около 200 тысячам украинцам

Из-за санкций россияне не могут изготовить достаточное количество дронов - Центр нацсопротивления

Из-за западных санкций и отсутствия европейских комплектующих российская компания "Ижмаш - Беспилотные системы" не смогла выполнить государственный заказ на производство беспилотного комплекса "Гранат-4".

Война •   •  11420 просмотра
Из-за санкций россияне не могут изготовить достаточное количество дронов - Центр нацсопротивления