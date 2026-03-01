Силы обороны Украины ликвидировали 870 оккупантов и уничтожили более полусотни артсистем за сутки
Киев • УНН
Силы обороны Украины ликвидировали 870 оккупантов и уничтожили 58 артсистем за сутки. Также было сбито 1722 БПЛА и уничтожена 181 единица автомобильной техники.
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск по состоянию на утро 1 марта, зафиксировав очередное сокращение живой силы и техники противника. Силы обороны ликвидировали еще 870 оккупантов и большое количество техники, пишет УНН.
Подробности
За последние сутки особые потери оккупанты понесли в артиллерийском сегменте – Силы обороны демилитаризовали 58 артсистем и одну реактивную систему залпового огня. Также зафиксирован высокий показатель уничтожения беспилотников оперативно-тактического уровня: за сутки было сбито 1722 единицы БПЛА.
Кроме этого, перечень потерь захватчиков пополнили два танка, шесть боевых бронированных машин и три установки противовоздушной обороны, что существенно ослабляет оборонные возможности противника на ключевых участках фронта.
Общие боевые потери противника в транспортном секторе также демонстрируют стремительный рост: за сутки уничтожена 181 единица автомобильной техники и автоцистерн. Общий показатель утраченных машин обеспечения сейчас составляет более 80,5 тысяч единиц, что непосредственно влияет на логистику российских подразделений.
В Генштабе отмечают, что все данные ориентировочные и постоянно уточняются, однако динамика уничтожения ресурсов агрессора остается стабильно высокой.
