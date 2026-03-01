$43.210.00
01:50 • 9590 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
00:05 • 16277 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 33165 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 41654 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 52340 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 44249 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 48192 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 50150 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 56253 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 49979 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Силы обороны Украины ликвидировали 870 оккупантов и уничтожили более полусотни артсистем за сутки

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Силы обороны Украины ликвидировали 870 оккупантов и уничтожили 58 артсистем за сутки. Также было сбито 1722 БПЛА и уничтожена 181 единица автомобильной техники.

Силы обороны Украины ликвидировали 870 оккупантов и уничтожили более полусотни артсистем за сутки

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск по состоянию на утро 1 марта, зафиксировав очередное сокращение живой силы и техники противника. Силы обороны ликвидировали еще 870 оккупантов и большое количество техники, пишет УНН.

Подробности

За последние сутки особые потери оккупанты понесли в артиллерийском сегменте – Силы обороны демилитаризовали 58 артсистем и одну реактивную систему залпового огня. Также зафиксирован высокий показатель уничтожения беспилотников оперативно-тактического уровня: за сутки было сбито 1722 единицы БПЛА.

Кроме этого, перечень потерь захватчиков пополнили два танка, шесть боевых бронированных машин и три установки противовоздушной обороны, что существенно ослабляет оборонные возможности противника на ключевых участках фронта.

Общие боевые потери противника в транспортном секторе также демонстрируют стремительный рост: за сутки уничтожена 181 единица автомобильной техники и автоцистерн. Общий показатель утраченных машин обеспечения сейчас составляет более 80,5 тысяч единиц, что непосредственно влияет на логистику российских подразделений.

В Генштабе отмечают, что все данные ориентировочные и постоянно уточняются, однако динамика уничтожения ресурсов агрессора остается стабильно высокой.

