Силы обороны Украины ликвидировали 870 оккупантов и уничтожили более полусотни артсистем за сутки

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск по состоянию на утро 1 марта, зафиксировав очередное сокращение живой силы и техники противника. Силы обороны ликвидировали еще 870 оккупантов и большое количество техники, пишет УНН.

Подробности

За последние сутки особые потери оккупанты понесли в артиллерийском сегменте – Силы обороны демилитаризовали 58 артсистем и одну реактивную систему залпового огня. Также зафиксирован высокий показатель уничтожения беспилотников оперативно-тактического уровня: за сутки было сбито 1722 единицы БПЛА.

Кроме этого, перечень потерь захватчиков пополнили два танка, шесть боевых бронированных машин и три установки противовоздушной обороны, что существенно ослабляет оборонные возможности противника на ключевых участках фронта.

Общие боевые потери противника в транспортном секторе также демонстрируют стремительный рост: за сутки уничтожена 181 единица автомобильной техники и автоцистерн. Общий показатель утраченных машин обеспечения сейчас составляет более 80,5 тысяч единиц, что непосредственно влияет на логистику российских подразделений.

В Генштабе отмечают, что все данные ориентировочные и постоянно уточняются, однако динамика уничтожения ресурсов агрессора остается стабильно высокой.

