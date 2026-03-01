Сили оборони України ліквідували 870 окупантів та знищили понад пів сотні артсистем за добу

$43.210.00
7698 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
14456 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 31525 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 40133 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 51097 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 43874 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 47876 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 49951 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 56101 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 49844 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
МАГАТЕ закликало до "стриманості" на Близькому Сході, щоб уникнути ризиків ядерної безпеки 28 лютого, 19:25 • 6708 перегляди
Іранський режим знову демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії - Сибіга 28 лютого, 19:40 • 7306 перегляди
Є ознаки того, що Хаменеї більше немає - Нетаньягу 28 лютого, 19:53 • 6994 перегляди
Посол Ізраїлю у Вашингтоні підтвердив смерть аятоли Хаменеї - Axios 28 лютого, 20:17 • 8234 перегляди
Іранська балістична ракета влучила у Тель-Авів спричинивши значні руйнування та поранення людей 28 лютого, 21:37 • 6174 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старіє 27 лютого, 20:06 • 46037 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом 27 лютого, 16:38 • 50114 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України 27 лютого, 15:45 • 42266 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA 27 лютого, 14:39 • 46184 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція 27 лютого, 14:16 • 47157 перегляди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Беньямін Нетаньягу
Камала Гарріс
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Україна
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки 28 лютого, 09:42 • 25229 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди 27 лютого, 18:52 • 24872 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові 27 лютого, 17:35 • 24546 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого Скайлера 27 лютого, 16:49 • 24633 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком 27 лютого, 04:23 • 38643 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Brent
Дипломатка
Шахед-136

Сили оборони України ліквідували 870 окупантів та знищили понад пів сотні артсистем за добу

Київ • УНН

 184 перегляди

Сили оборони України ліквідували 870 окупантів та знищили 58 артсистем за добу. Також було збито 1722 БПЛА та знищено 181 одиницю автомобільної техніки.

Сили оборони України ліквідували 870 окупантів та знищили понад пів сотні артсистем за добу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських військ станом на ранок 1 березня, зафіксувавши чергове скорочення живої сили та техніки ворога. Сили оборони ліквідували ще 870 окупантів та велику кількість техніки, пише УНН.

Деталі

Протягом останньої доби особливих втрат окупанти зазнали в артилерійському сегменті – Сили оборони демілітаризували 58 артсистем та одну реактивну систему залпового вогню. Також зафіксовано високий показник знищення безпілотників оперативно-тактичного рівня: за добу було збито 1722 одиниці БПЛА.

Окрім цього, перелік втрат загарбників поповнили два танки, шість бойових броньованих машин та три установки протиповітряної оборони, що суттєво послаблює оборонні спроможності ворога на ключових ділянках фронту.

Загальні бойові втрати противника у транспортному секторі також демонструють стрімке зростання: за добу знищено 181 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. Загальний показник втрачених машин забезпечення наразі складає понад 80,5 тисяч одиниць, що безпосередньо впливає на логістику російських підрозділів.

У Генштабі наголошують, що всі дані є орієнтовними та постійно уточнюються, проте динаміка знищення ресурсів агресора залишається стабільно високою.

російські війська вночі атакувала газовидобувний об’єкт на Харківщині28.02.26, 17:22 • 5040 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України