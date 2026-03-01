Сили оборони України ліквідували 870 окупантів та знищили понад пів сотні артсистем за добу
Київ • УНН
Сили оборони України ліквідували 870 окупантів та знищили 58 артсистем за добу. Також було збито 1722 БПЛА та знищено 181 одиницю автомобільної техніки.
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських військ станом на ранок 1 березня, зафіксувавши чергове скорочення живої сили та техніки ворога. Сили оборони ліквідували ще 870 окупантів та велику кількість техніки, пише УНН.
Деталі
Протягом останньої доби особливих втрат окупанти зазнали в артилерійському сегменті – Сили оборони демілітаризували 58 артсистем та одну реактивну систему залпового вогню. Також зафіксовано високий показник знищення безпілотників оперативно-тактичного рівня: за добу було збито 1722 одиниці БПЛА.
Окрім цього, перелік втрат загарбників поповнили два танки, шість бойових броньованих машин та три установки протиповітряної оборони, що суттєво послаблює оборонні спроможності ворога на ключових ділянках фронту.
Загальні бойові втрати противника у транспортному секторі також демонструють стрімке зростання: за добу знищено 181 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. Загальний показник втрачених машин забезпечення наразі складає понад 80,5 тисяч одиниць, що безпосередньо впливає на логістику російських підрозділів.
У Генштабі наголошують, що всі дані є орієнтовними та постійно уточнюються, проте динаміка знищення ресурсів агресора залишається стабільно високою.
