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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны отбили 29 вражеских штурмов на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте

Силы обороны отбили 29 вражеских штурмов на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 05:47  •  1177 просмотра

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За сутки произошло 142 боевых столкновения. Самые горячие бои были на Покровском и Кураховском направлениях, где украинские защитники отбили 29 и 27 вражеских атак соответственно.

За прошедшие сутки на фронте состоялось 142 боевых столкновения. Самые горячие бои состоялись на Покровском и Кураховском направлениях. На Покровском направлении наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Николаевки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 3 октября, передает УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 69 авиаударов, в частности сбросил 126 КАБ. Кроме этого, совершил 4543 обстрела, из них 132 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре средства противовоздушной обороны, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство на огневой позиции и два склада боеприпасов захватчиков.

На Харьковском направлении враг пытался дважды штурмовать в районе населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Невского, Новосадового, Макеевки и Торского.

На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ивановского, Калиновки и Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 20 атак неподалеку Дилиевки, Торецка, Нелиповки, Щербиновки. Большинство атак противник направил на Торецк.

Страна-террорист потеряла 1150 военных и 6 танков3 октября 2024, 04:54 • 7308 просмотров

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Николаевка, Крутой Яр, Красный Яр, Новогродовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Николаевки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 27 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону населенных пунктов Цукурино, Желанное Второе и Екатериновка.

На Времовском направлении противник совершил шесть штурмов наших позиций в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Каменского.

На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Країна-терорист втратила 1150 військових та 6 танків3 октября 2024, 04:54 • 7308 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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