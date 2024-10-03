Страна-террорист потеряла 1150 военных и 6 танков

За сутки оккупанты потеряли 1150 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 03.10.24:

- Личный состав: 656 710 (+1150).

- Танки: 8893 (+6).

- Бронированные боевые машины: 17596 (+17).

- Артиллерийские системы: 18906 (+37).

- РСЗВ: 1204

- Средства ППО: 964 (+1).

- Самолеты: 368.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16393 (+43).

- Крылатые ракеты: 2613.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 25750 (+58).

- Специальная техника: 3330 (+12).

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - Генеральный штаб ВСУ.

118 боестолкновений на фронте: наибольшая вражеская активность остается на Покровском направлении - Генштаб