Страна-террорист потеряла 1150 военных и 6 танков
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях оккупантов за сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 656 710 человек, 8893 танков и 17596 бронемашин.
За сутки оккупанты потеряли 1150 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 03.10.24:
- Личный состав: 656 710 (+1150).
- Танки: 8893 (+6).
- Бронированные боевые машины: 17596 (+17).
- Артиллерийские системы: 18906 (+37).
- РСЗВ: 1204
- Средства ППО: 964 (+1).
- Самолеты: 368.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16393 (+43).
- Крылатые ракеты: 2613.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 25750 (+58).
- Специальная техника: 3330 (+12).
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника
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