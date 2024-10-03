Країна-терорист втратила 1150 військових та 6 танків
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати окупантів за добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 656 710 осіб, 8893 танків та 17596 бронемашин.
За добу окупанти втратили 1150 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 03.10.24:
- Особовий склад: 656 710 (+1150).
- Танки: 8893 (+6).
- Броньовані бойові машини: 17596 (+17).
- Артилерійські системи: 18906 (+37).
- РСЗВ: 1204
- Засоби ППО: 964 (+1).
- Літаки: 368.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 16393 (+43).
- Крилаті ракети: 2613.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 25750 (+58).
- Спеціальна техніка: 3330 (+12).
У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника
118 боєзіткнень на фронті: найбільша ворожа активність залишається на Покровському напрямку - Генштаб03.10.24, 00:17 • 19417 переглядiв