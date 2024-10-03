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Сили оборони відбили 29 ворожих штурмів на Покровському напрямку - Генштаб про ситуацію на фронті

Сили оборони відбили 29 ворожих штурмів на Покровському напрямку - Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 14891 перегляди

За добу відбулося 142 бойових зіткнення. Найгарячіші бої були на Покровському та Курахівському напрямках, де українські захисники відбили 29 та 27 ворожих атак відповідно.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 142 бойових зіткнення. Найгарячіші бої відбулись на Покровському та Курахівському напрямках. На Покровському напрямку найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миколаївки. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 3 жовтня, передає УНН.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 69 авіаударів, зокрема скинув 126 КАБ. Крім цього, здійснив 4543 обстріли, з них 132 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири засоби протиповітряної оборони, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб на вогневій позиції та два склади боєприпасів загарбників.

На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районі населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Невського, Новосадового, Макіївки та Торського.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Іванівського, Калинівки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак неподалік Диліївки, Торецька, Неліпівки, Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

Країна-терорист втратила 1150 військових та 6 танків03.10.24, 07:54 • 16146 переглядiв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Зелене Поле, Миролюбівка, Миколаївка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогродівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миколаївки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Курахове та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік населених пунктів Цукурине, Желанне Друге та Катеринівка.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Кам’янського.

На Придніпровському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Країна-терорист втратила 1150 військових та 6 танків03.10.24, 07:54 • 16146 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
reaktyvna-systema-zalpovoho-vohniuРеактивна система залпового вогню
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