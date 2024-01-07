Силы обороны отбили 45 вражеских атак на ключевых участках фронта

За прошедшие сутки на украинском фронте состоялось почти полсотни боевых столкновений. По данным Генштаба самыми горячими направлениями остаются Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Запорожское и Херсонское. Об этом в утренней сводке сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук, передает УНН.

За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. В целом враг нанес 9 ракетных и 84 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Детали

По данным Генерального штаба на Купянском направлении украинские защитники отбили три атаки врага. В частности в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки, что на Харьковщине.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 2 атаки противника у Орехово-Васильевки и Клищеевки Донецкой области.

Ожесточенные бои идут на Авдеевском направлении, где враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Там Силы обороны в течение минувших суток отбили 8 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага неподалеку Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там состоялось 9 боевых столкновений.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 5 атак противника западнее Вербового, Роботино и южнее Новодаровки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

Дополнительно

Представитель Генштаба также уточнил, что минувшей ночью захватчики запустили в сторону Украины 28 БпЛА типа "Shahed-136/131" и 3 зенитные управляемые ракеты С-300. Нашей противовоздушной обороной уничтожен 21 ударный дрон.

Силы ПВО этой ночью уничтожили 21 вражеский ударный дрон

Авиационным ударам подверглись: Александровка, Волчанск, Приколотное, Чугуновка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Ямполовка, Спорное, Нью-Йорк, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Орехов, Пятихатки Запорожской области; Змеевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Еще плюс 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

В то же время, авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по позициям врога и один по зенитно-ракетному комплексу противника.

Отработали по оккупантам и подразделения ракетных войск и артиллерии. Украинские зенитчики поразили 4 района сосредоточения личного состава, 2 пункта управления, склад боеприпасов, 3 артиллерийских средства, радиолокационную станцию ПВО и 4 средства противовоздушной обороны противника.

Враг пробовал атаковать на нескольких направлениях: ситуация на фронте от Генштаба