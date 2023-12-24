Еще плюс 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

24 декабря: День покупателя в последнюю минуту, в Украине День работников архивных учреждений

В канун Рождества День шопинга в последнюю минуту нацелен на тех, кто покупает в последний момент и стимулирует розничные продажи. В Украине сегодня отмечается День работников архивов.