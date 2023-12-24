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Еще плюс 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

24 декабрь 2023, 05:49  •  8711 просмотра

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С начала вторжения в Украину российские войска потеряли 353 190 военнослужащих и 5 858 танков.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 353 190 человек, 5858 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.12.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 353 190 (+800) человек,

танков - 5858 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 10888 (+17) ед,

артиллерийских систем - 8314 (+28) ед,

РСЗО - 932 (+0) ед,

средства ППО - 611 (+0) ед,

самолетов - 327 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6404 (+20),

крылатые ракеты - 1614 (+1),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11022 (+27) ед,

специальная техника  - 1229 (+6).

Генштаб: Силы ПВО сбили 15 из 16 дронов россиян24 декабрь 2023, 05:34 • 17581 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Ще плюс 800 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Another 800 plus occupants: General Staff updates data on enemy losses
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Еще плюс 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

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