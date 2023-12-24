Генштаб: Силы ПВО сбили 15 из 16 дронов россиян
Украинские силы противовоздушной обороны сбили 15 из 16 российских беспилотников во время ночной атаки.
На южном направлении Силы обороны уничтожили 6 "шахедов"
На юге украинские войска сбили шесть беспилотников; вражеские БПЛА были нейтрализованы над Николаевом, Днепропетровском и Кировоградом.
Авиация Сил обороны нанесла 23 удара по врагу - Генштаб
Авиация Сил обороны нанесла 23 удара по объектам противника, уничтожив личный состав, вооружение и зенитные комплексы.
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
ХАМАС сообщает о потере связи с пятью израильскими заложниками в Газе после израильских рейдов. Судьба заложников остается неопределенной.
Сочельник-2023: новая дата - привычные традиции
Украинцы впервые празднуют Сочельник 24 декабря вместе с большинством стран мира, после календарных реформ, проведенных ПЦУ и УГКЦ. Традиционный сочельник из 12 блюд и обычаи, такие как посещение церквей и колядование, продолжаются.
В Никарагуа 19 человек погибли в ДТП с автобусом
19 человек, в том числе 8 детей, погибли в аварии никарагуанского автобуса после того, как водитель превысил скорость и не справился с управлением.
24 декабря: День покупателя в последнюю минуту, в Украине День работников архивных учреждений
В канун Рождества День шопинга в последнюю минуту нацелен на тех, кто покупает в последний момент и стимулирует розничные продажи. В Украине сегодня отмечается День работников архивов.
WSJ: дрон, выпущенный из Ирана, атаковал судно вблизи Индии
Иранский беспилотник нанес удар по танкеру под либерийским флагом у побережья Индии, сообщил Пентагон WSJ.
Чехия будет платить украинским беженцам, которые захотят вернуться на родину
Президент Чехии подписал закон о помощи беженцам, желающим вернуться в Украину.
В Лондоне задержали мужчину, причастного к краже картины Бэнкси
Лондонская полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже новой работы Бэнкси; он остается под стражей, пока идет расследование.