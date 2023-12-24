Генштаб: Силы ПВО сбили 15 из 16 дронов россиян

Во время ночной атаки Силы ПВО уничтожили 15 ударных дронов врага. В целом россияне выпустили по Украине ночью 16 шахедов. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 16 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны 15 ударных БПЛА уничтожено сообщили в Генштабе.

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Во время ночной атаки Силы обороны сбили 6 вражеских дронов-камикадзе на Николаевщине, Днепропетровщине и Кировоградщине. Об этом сообщили в Силах обороны юга.

В Воздушных Силах сообщили, что в результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 14 шахедов в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.

Авиация Сил обороны нанесла 23 удара по врагу - Генштаб