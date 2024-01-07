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Сили оборони відбили 45 ворожих атак на ключових ділянках фронту

Сили оборони відбили 45 ворожих атак на ключових ділянках фронту

Київ • УНН

 • 37605 перегляди

Українські війська відбили численні атаки противника на ключових напрямках, особливо інтенсивні бої точилися в Авдіївці та Бахмуті; ворог завдав авіаційних та ракетних ударів.

Впродовж минулої доби на українському фронті відбулось майже півсотні бойових зіткнень. За даними Генштабу  найгарячішими напрямками залишаються Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Запорізький та Херсонський. Про це у ранковому зведенні повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук, передає УНН.

Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 84 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

– йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Деталі

За даними Генерального штабу на Куп’янському напрямку українські захисники відбили три атаки ворога. Зокрема в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки, що на Харківщині.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника біля Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області.

Зпеклі бої точаться на Авдіївському напрямку, де ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Там Сили оборони впродовж минулої доби відбили 8 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там відбулось 9 бойових зіткнень.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника західніше Вербового, Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Додатково

Речник Генштабу також уточнив, що минулої ночі загарбники запустили у бік України 28 БпЛА типу "Shahed-136/131" та 3 зенітні керовані ракети С-300. Нашою протиповітряною обороною знищено 21 ударний дрон.

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Авіаційних ударів зазнали: Олександрівка, Вовчанськ, Приколотне, Чугунівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне, Нью-Йорк, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів, П'ятихатки Запорізької області; Зміївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Водночас, авіація Сил оборони завдала 19 ударів по позиціям врога та один по зенітно-ракетному комплексу противника.

Відпрацювали по окупантам і підрозділи ракетних військ та артилерії. Українські зенітники уразили 4 райони зосередження особового складу, 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 артилерійських засоби, радіолокаційну станцію ППО та 4 засоби протиповітряної оборони противника.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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