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Ще плюс 800 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Ще плюс 800 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 42282 перегляди

За даними Генерального штабу України, втрати російських військ в Україні наразі становлять близько 363 870 осіб особового складу та 6 018 танків.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 363 870 осіб, 6018 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 363 870 (+800) осіб,

танків ‒ 6018 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 11158 (+16) од,

артилерійських систем– 8617 (+13) од,

РСЗВ  – 950 (+1) од,

засоби ППО ‒ 633 (+2) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6787 (+16),

крилаті ракети ‒ 1786 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн  – 11478 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 1317 (+4).

Генштаб: понад півсотні атак відбили українські захисники у п'ятницю05.01.24, 19:47 • 27225 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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