Силы обороны атаковали скопления живой силы и логистику врага на оккупированных территориях - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны поразили объекты оккупантов в районах Новониколаевки, Шахтерска и Бердянского. Уничтожена артиллерия, ремонтное подразделение и склады врага.
В ночь на 13 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российского агрессора. Как сообщили в Генштабе, поражены районы сосредоточения живой силы, артиллерия и объекты военной логистики врага, передает УНН.
Как сообщили в Генштабе, поражен район сосредоточения живой силы противника в районе Новониколаевки (ВОТ Запорожской обл.), а также артиллерийское орудие на огневой позиции вблизи Зеленого (ВОТ Донецкой обл.).
Кроме того, подтверждено поражение района сосредоточения живой силы противника в районе Шахтерска, а также склада материально-технического обеспечения вблизи Бердянского на ВОТ Донетчины.
Среди прочего поражено ремонтное подразделение и склад материально-технических средств противника в районе Андреевки (ВОТ Запорожской обл.). Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Кроме того, дополнительно подтверждено уничтожение пяти единиц техники противника в результате поражения 11 марта склада боеприпасов в районе Широкой Балки (ВОТ Донецкой обл.), резюмировали в Генштабе.
Напомним
Бойцы ГУР в ночь на 14 марта поразили два военных судна россии. В частности, выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин" и повреждено судно "Авангард", которые противник использовал для ведения преступной войны против Украины.