$44.1650.96
ukenru
13:14 • 2996 перегляди
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
5.7м/с
35%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Київська область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі12:47 • 1766 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 20164 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 17717 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 31839 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto13 березня, 09:57 • 54738 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
С-300
«Калібр» (сімейство ракет)

Сили оборони атакували скупчення живої сили та логістику ворога на окупованих територіях - Генштаб

Київ • УНН

 • 486 перегляди

Сили оборони уразили об'єкти окупантів у районах Новомиколаївки, Шахтарська та Бердянського. Знищено артилерію, ремонтний підрозділ та склади ворога.

️У ніч на 13 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах російського агресора. Як повідомили у Генштабі, уражено райони зосередження живої сили, артилерію та об’єкти військової логістики ворога, передає УНН.

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 13 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах російського агресора 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Генштабі, уражено район зосередження живої сили противника у районі Новомиколаївки (ТОТ Запорізької обл.), а також артилерійську гармату на вогневій позиції поблизу Зеленого (ТОТ Донецької обл.).

Крім того, підтверджено ураження району зосередження живої сили противника у районі Шахтарська, а також складу матеріально-технічного забезпечення поблизу Бердянського на ТОТ Донеччини.

Серед іншого уражено ремонтний підрозділ та склад матеріально-технічних засобів противника у районі Андріївки (ТОТ Запорізької обл.). Масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, додатково підтверджено знищення п’яти одиниць техніки противника в результаті ураження 11 березня складу боєприпасів у районі Широкої Балки (ТОТ Донецької обл.), резюмували у Генштабі.

Нагадаємо

Бійці ГУР у ніч на 14 березня уразили два військові судна росії. Зокрема, виведено з ладу ворожий залізничний пором "Славянін" та пошкоджено судно "Авангард", які противник використовував для ведення злочинної війни проти України. 

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Донецька область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна