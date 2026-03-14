Сили оборони атакували скупчення живої сили та логістику ворога на окупованих територіях - Генштаб

️У ніч на 13 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах російського агресора. Як повідомили у Генштабі, уражено райони зосередження живої сили, артилерію та об’єкти військової логістики ворога, передає УНН. У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 13 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах російського агресора - йдеться у повідомленні. Як повідомили у Генштабі, уражено район зосередження живої сили противника у районі Новомиколаївки (ТОТ Запорізької обл.), а також артилерійську гармату на вогневій позиції поблизу Зеленого (ТОТ Донецької обл.). Крім того, підтверджено ураження району зосередження живої сили противника у районі Шахтарська, а також складу матеріально-технічного забезпечення поблизу Бердянського на ТОТ Донеччини. Серед іншого уражено ремонтний підрозділ та склад матеріально-технічних засобів противника у районі Андріївки (ТОТ Запорізької обл.). Масштаби завданих збитків уточнюються. Крім того, додатково підтверджено знищення п’яти одиниць техніки противника в результаті ураження 11 березня складу боєприпасів у районі Широкої Балки (ТОТ Донецької обл.), резюмували у Генштабі. Нагадаємо Бійці ГУР у ніч на 14 березня уразили два військові судна росії. Зокрема, виведено з ладу ворожий залізничний пором "Славянін" та пошкоджено судно "Авангард", які противник використовував для ведення злочинної війни проти України.