Силы беспилотных систем поразили "Панцирь", РЛС и штабную технику рф в Крыму и в Донецкой области – "Мадяр"
Киев • УНН
СБС поразили ЗРПК Панцирь-С1, РЛС Нева, буксир и командные пункты в Крыму и в Донецкой области. В Широкино уничтожено не менее 11 единиц вражеской техники.
Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 2 июня нанесли серию ударов по российским целям в оккупированном Крыму и на временно оккупированной части Донецкой области. Среди пораженных объектов – зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", береговые радиолокационные станции "Нева", командно-штабная техника и места дислокации российских военных. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр", передает УНН.
По словам Бровди, удары наносили подразделения СБС в рамках работы новосозданного Центра глубинного поражения.
Улегся "Панцирь" в Крыму и РЛС "Нева", уничтожено скопление командно-штабной техники и логово батальона управления 3 армейского корпуса рф в Широкино, буксир и прочее
В районе Широкино на временно оккупированной территории Донецкой области, по данным СБС, было поражено место дислокации личного состава и техники 5 отдельного батальона управления 3 армейского корпуса рф.
Выявлено несколько десятков единиц КШМ и грузовой техники, подтверждено уничтожение 11 из них, доразведка выяснит точную цифру
Также среди пораженных целей:
– ЗРПК "Панцирь-С1" в районе населенного пункта Видное в оккупированном Крыму;
– береговые РЛС "Нева-Б" и "Нева-Б2М" в Мариуполе;
– специализированный буксир проекта 1454 в районе Межводного в Крыму;
– командный пункт 1 дивизиона 92 бригады речных катеров днфл чф вмф рф;
– мастерская БпЛА 589 мотострелкового полка рф в Донецке;
– места временной дислокации подразделений армии рф в Желанном и Широкино.
Отдельно Бровди отметил, что одним из пораженных объектов оказался макет комплекса "Панцирь-С1".
Нет у вас тыла в оперативной глубине, черви, сдуйтесь за Урал
