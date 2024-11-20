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Швеция расследует возможную причастность китайского судна к повреждению кабелей в Балтийском море - СМИ

Швеция расследует возможную причастность китайского судна к повреждению кабелей в Балтийском море - СМИ

Киев  •  УНН

 • 1691 просмотра

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Швеция расследует повреждение двух кабелей передачи данных в Балтийском море, изучая причастность китайского судна Yi Peng 3. Германия считает инцидент актом гибридной войны.

Швеция расследует повреждение двух кабелей передачи данных в Балтийском море, изучая возможную причастность китайского судна Yi Peng 3, передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Исследователи изучают обстоятельства повреждения двух кабелей передачи данных в Балтийском море, в частности маршруты китайского сухогруза Yi Peng 3. Это второй случай подобных расследований за последние месяцы на фоне роста опасений в Европе относительно возможных диверсий.

Судно Yi Peng 3, зарегистрированное в Китае, направлялось из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид в Египте. Оно находилось вблизи шведско-литовского и финско-немецкого кабелей примерно в то время, когда эти кабели были повреждены в воскресенье и понедельник, как свидетельствуют данные MarineTraffic.

За судном пристально следили датские военно-морские силы, что подтверждается разведданными из открытых источников. Шведские органы начали расследование инцидентов, чтобы установить возможную причастность Yi Peng 3, сообщили источники, знакомые с расследованием.

«Шведы тщательно изучают китайское судно», - сказал один человек, знакомый с ходом расследования.

Правительство Швеции воздерживается от комментариев относительно ситуации с китайским судном. Однако один из чиновников отметил, что полицейское расследование будет анализировать его маршруты в сотрудничестве с береговой охраной и вооруженными силами.

Этот инцидент произошел чуть более чем через год после того, как якорь другого китайского судна - контейнеровоза Newnew Polar Bear - повредил балтийский газопровод между Финляндией и Эстонией. Власти этих стран не уточнили, было ли повреждение преднамеренным или случайным.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в понедельник, что повреждение двух оптоволоконных кабелей в течение 24 часов, вероятно, является диверсией и актом гибридной войны.

Он добавил: «Никто не верит, что эти кабели были перерезаны случайно. Поэтому мы вынуждены констатировать, не зная конкретно, кто это сделал, что это «гибридная» акция. И мы также должны предположить, еще не зная этого, что это саботаж».

Судно Yi Peng 3 принадлежит компании Ningbo Yipeng Shipping, которая базируется недалеко от портового города Нинбо в Восточном Китае и владеет только одним судном. Представитель компании сообщил Financial Times, что «правительство обратилось с просьбой сотрудничать со следствием», но отказался отвечать на дальнейшие вопросы, сославшись на то, что садится на самолет, и завершил разговор.

Посольство Китая в Стокгольме заявило, что «не владеет информацией по этому вопросу», тогда как посольство в Хельсинки не предоставило никакого комментария на запрос.

Напомним 

18 ноября сообщалось, что телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Хельсинки и Ростоком перестал работать.

Причина неисправности остается неизвестной.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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