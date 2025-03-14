Швеция поставит Украине 18 САУ Archer и 5 радаров ARTHUR на $300 млн
Киев • УНН
Швеция подписала контракт на производство и поставку Украине 18 САУ Archer и 5 контрбатарейных радаров ARTHUR стоимостью около 300 млн долларов. Это усилит артиллерийский потенциал Украины.
Швеция подписала контракт на производство и поставку Украине 18 самоходных артиллерийских установок Archer и 5 контрбатарейных радаров ARTHUR. Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны этой страны Пол Йонсон, информирует УНН.
Детали
По его словам, общая стоимость этих вооружений составляет около 300 миллионов долларов.
Ранее Швеция передала Украине 8 систем Archer. Они ценятся Украиной и хорошо поработали на фронте, нанося ущерб российским оккупантам. Благодаря сочетанию скорости, точности и мобильности, Archer является грозным оружием в Украине
В то же время, по его словам, пять систем ARTHUR помогут выявить артиллерийские снаряды и рассчитать место их происхождения, что обеспечит позицию дружественным системам для противодействия огню батарей.
По данным открытых источников, россия потеряла более 437 единиц буксируемой артиллерии, 869 самоходных установок и 451 реактивную систему залпового огня (РСЗО). Надеюсь, этот шведский артиллерийский комплекс увеличит эти цифры
Он добавил, что Швеция войдет в артиллерийскую коалицию для координации и обеспечения Сил обороны Украины современными артиллерийскими системами, боеприпасами и обучением.
"Долгосрочной целью является усиление артиллерийского потенциала Украины и повышение оперативной совместимости с НАТО", - резюмировал Йонсон.
Напомним
В прошлом году Швеция установила рекорд по экспорту военного оборудования из-за войны в Украине. В 2024 году экспорт военного оборудования из этой страны достиг наивысшего уровня в истории, составив 29 миллиардов крон (2,9 миллиарда долларов США).
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