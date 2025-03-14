Швеція поставить Україні 18 САУ Archer і 5 радарів ARTHUR на $300 млн
Київ • УНН
Швеція підписала контракт на виробництво та постачання Україні 18 САУ Archer і 5 контрбатарейних радарів ARTHUR вартістю близько 300 млн доларів. Це посилить артилерійський потенціал України.
Швеція підписала контракт на виробництво та постачання Україні 18 самохідних артилерійських установок Archer і 5 контрбатарейних радарів ARTHUR. Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони цієї країни Пол Йонсон, інформує УНН.
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За його словами, загальна вартість цих озброєнь становить близько 300 мільйонів доларів.
Раніше Швеція передала Україні 8 систем Archer. Вони цінуються Україною і добре попрацювали на фронті, завдаючи шкоди російським окупантам. Завдяки поєднанню швидкості, точності та мобільності, Archer є грізною зброєю в Україні
Водночас, за його словами, п'ять систем ARTHUR допоможуть виявити артилерійські снаряди та розрахувати місце їх походження, що забезпечить позицію дружнім системам для протидії вогню батарей.
За даними відкритих джерел, росія втратила понад 437 одиниць буксируваної артилерії, 869 самохідних установок і 451 реактивну систему залпового вогню (РСЗВ). Сподіваюся, цей шведський артилерійський комплекс збільшить ці цифри
Він додав, що Швеція увійде до артилерійської коаліції для координації та забезпечення Сил оборони України сучасними артилерійськими системами, боєприпасами та навчанням.
"Довгостроковою метою є посилення артилерійського потенціалу України та підвищення оперативної сумісності з НАТО", - резюмував Йонсон.
Нагадаємо
Торік Швеція встановила рекорд з експорту військового обладнання через війну в Україні. У 2024 році експорт військового обладнання з цієї країни досяг найвищого рівня в історії, склавши 29 мільярдів крон (2,9 мільярда доларів США).
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