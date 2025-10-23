Швеция не исключает оплату истребителей Gripen для Украины за счет замороженных активов рф
Киев • УНН
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что оплата 100-150 истребителей Jas Gripen для Украины возможна за счет замороженных российских активов. Стоимость 100 самолетов Jas Gripen модели E оценивается в 8,5 миллиарда долларов.
Ключевым вопросом после объявления о намерении Украины приобрести 100-150 шведских истребителей Jas Gripen является то, как можно оплатить возможную сделку. Министр обороны Швеции Пол Йонсон говорит, что оплатить можно с использованием замороженных российских активов, пишет УНН со ссылкой на SVT Nyheter.
Детали
Стоимость Jas Gripen модели E оценивается примерно в 800 миллионов крон (80,1 млн долл.). Таким образом, заказ на 100 самолетов будет стоить 80 миллиардов крон (8,5 млрд долл.).
Мы рассматриваем возможность использования замороженных российских активов
Дополнение
В декларации о намерениях, которую премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Президент Украины Зеленский подписали в среду, не указано, сколько Jas Gripen намерена приобрести Украина. Цифра от 100 до 150 была сообщена устно.
Поставка самолетов Gripen в Украину возможна в течение трех лет - премьер Швеции22.10.25, 18:23 • 3354 просмотра