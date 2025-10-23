Швеция не исключает оплату истребителей Gripen для Украины за счет замороженных активов рф

Ключевым вопросом после объявления о намерении Украины приобрести 100-150 шведских истребителей Jas Gripen является то, как можно оплатить возможную сделку. Министр обороны Швеции Пол Йонсон говорит, что оплатить можно с использованием замороженных российских активов, пишет УНН со ссылкой на SVT Nyheter.

Детали

Стоимость Jas Gripen модели E оценивается примерно в 800 миллионов крон (80,1 млн долл.). Таким образом, заказ на 100 самолетов будет стоить 80 миллиардов крон (8,5 млрд долл.).

Мы рассматриваем возможность использования замороженных российских активов – заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон как об одном из нескольких вариантов.

Дополнение

В декларации о намерениях, которую премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Президент Украины Зеленский подписали в среду, не указано, сколько Jas Gripen намерена приобрести Украина. Цифра от 100 до 150 была сообщена устно.

