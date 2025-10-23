$41.760.01
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green Grey
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференцій
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети Tomahawk
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рф
"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої дії
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Швеція не виключає оплату винищувачів Gripen для України за рахунок заморожених активів рф

Київ • УНН

 634 перегляди

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що оплата 100-150 винищувачів Jas Gripen для України можлива за рахунок заморожених російських активів. Вартість 100 літаків Jas Gripen моделі E оцінюється в 8,5 мільярда доларів.

Швеція не виключає оплату винищувачів Gripen для України за рахунок заморожених активів рф

Ключовим питанням після оголошення про намір України придбати 100-150 шведський винищувачів Jas Gripen є те, як можна оплатити можливу угоду. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон каже, можна оплатити з використанням заморожених російських активів, пише УНН з посиланням на SVT Nyheter.

Деталі

Вартість Jas Gripen моделі E оцінюється приблизно в 800 мільйонів крон (80,1 млн дол.). Таким чином, замовлення на 100 літаків коштуватиме 80 мільярдів крон (8,5 млрд дол.).

Ми розглядаємо можливість використання заморожених російських активів

– заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон як про один із кількох варіантів.

Доповнення

У декларації про наміри, яку прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та Президент України Зеленський підписали в середу, не зазначено, скільки Jas Gripen має намір придбати Україна. Цифра від 100 до 150 була повідомлена усно.

Постачання літаків Gripen до України можливе протягом трьох років - прем'єр Швеції

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Ульф Крістерссон
Saab JAS 39 Gripen
Швеція
Володимир Зеленський
Україна