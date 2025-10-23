Швеція не виключає оплату винищувачів Gripen для України за рахунок заморожених активів рф

Ключовим питанням після оголошення про намір України придбати 100-150 шведський винищувачів Jas Gripen є те, як можна оплатити можливу угоду. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон каже, можна оплатити з використанням заморожених російських активів, пише УНН з посиланням на SVT Nyheter.

Деталі

Вартість Jas Gripen моделі E оцінюється приблизно в 800 мільйонів крон (80,1 млн дол.). Таким чином, замовлення на 100 літаків коштуватиме 80 мільярдів крон (8,5 млрд дол.).

Ми розглядаємо можливість використання заморожених російських активів – заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон як про один із кількох варіантів.

Доповнення

У декларації про наміри, яку прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та Президент України Зеленський підписали в середу, не зазначено, скільки Jas Gripen має намір придбати Україна. Цифра від 100 до 150 була повідомлена усно.

