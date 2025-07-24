Швейцария закупает пять систем ПВО IRIS-T для защиты от воздушных угроз

Швейцария закупает пять систем ПВО IRIS-T в рамках инициативы "Небесный щит". Они будут защищать население от воздушных угроз средней дальности, сообщает УНН со ссылкой на швейцарское правительство.

Детали

Контракт для Швейцарии был подписан между Федеральным управлением по вопросам оборудования, информационных технологий и технического обслуживания Вооруженных сил Германии с одной стороны и производителем Diehl Defence GmbH & Co. KG – с другой. Это произошло после того, как Федеральное управление по вопросам оборонных закупок ArmaSuisse дало на это разрешение.

Предпосылкой для совместной закупки систем в рамках Инициативы было участие в программе соглашения, утвержденной Федеральным советом 20 июня 2025 года и подписанной национальным директором по вооружению Урсом Лохером. Этим программным соглашением Федеральное управление по вопросам оборудования, информационных технологий и технического обслуживания Вооруженных сил Германии (BAAINBw) уполномочено подписать контракт на закупку с компанией Diehl Defence GmbH & Co. KG для Швейцарии.

Благодаря пяти системам IRIS-T SLM швейцарские вооруженные силы усиливают устойчивость к современным воздушным угрозам. Система дополняет закупку боевых самолетов F-35A и наземной системы противовоздушной обороны Patriot для большей дальности действия.

Она предназначена для отражения воздушных угроз на различных расстояниях и высотах полета, в частности боевых самолетов, беспилотников и крылатых ракет. Также система будет работать как в отдельных, так и в совместных зонах противовоздушной обороны с боевыми самолетами.

Напомним

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Киев ведет переговоры о поставках итальяно-французских систем SAMP/T, которые способны сбивать баллистические ракеты.