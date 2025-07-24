Швейцарія закуповує п'ять систем ППО IRIS-T для захисту від повітряних загроз

$41.770.05
48.870.07
ukenru
"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно": уряд затвердив мораторій на перевірки бізнесу
23 липня, 20:24 • 19475 перегляди
"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно": уряд затвердив мораторій на перевірки бізнесу
23 липня, 20:09 • 50814 перегляди
Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на 322 млн доларів
23 липня, 20:05 • 33345 перегляди
Наймолодшому - 27 років, найстаршому - 66 років. Частина була у неволі понад 3 роки: деталі звільнення із полону захисників України
23 липня, 19:49 • 32759 перегляди
Понад 1,2 тис. людей візьмуть участь в обміні між Україною та рф – Умєров
23 липня, 16:26 • 63012 перегляди
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 106711 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 12:48 • 61096 перегляди
Держслужбовець під слідством: чому кейс Зими — репутаційний ризик для Нацбанку
Ексклюзив
23 липня, 12:21 • 86470 перегляди
Михайло Пінкевич – капітан 1 рангу у відставці про формування ВМС ЗСУ та перші місії НАТО в Україні
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 193988 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
23 липня, 09:26 • 150922 перегляди
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
56%
748мм
Популярнi новини
40 років в'язниці та штраф у $2 млн: лікар Меттью Перрі визнав провину у смерті актора23 липня, 22:27 • 13909 перегляди
У Кабміні відбулися кадрові ротації: хто отримав високі посади23 липня, 22:48 • 23801 перегляди
Україна висунула три ключові пріоритети на переговорах у Стамбулі - Умєров01:40 • 25153 перегляди
Одеський Привоз охоплений вогнем після ворожої атаки02:54 • 21571 перегляди
Ворожа атака зруйнувала 9-поверхівку в Одесі, є загроза обвалу04:30 • 31546 перегляди
Публікації
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів06:41 • 18 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 106719 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 193993 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23 липня, 06:28 • 250299 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 280892 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Юлія Свириденко
Віталій Кім
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Туреччина
Миколаїв
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 152059 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 272460 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 358539 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 364531 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 354444 перегляди
Актуальне
Шахед-136
IRIS-T
F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат

Швейцарія закуповує п'ять систем ППО IRIS-T для захисту від повітряних загроз

Київ • УНН

 • 586 перегляди

Системи ППО IRIS-T SLM призначені для захисту від повітряних загроз середньої дальності. Контракт підписано з Diehl Defence GmbH & Co. KG у рамках ініціативи "Небесний щит".

Швейцарія закуповує п'ять систем ППО IRIS-T для захисту від повітряних загроз

Швейцарія закуповує п’ять систем ППО IRIS-T у рамках ініціативи "Небесний щит". Вони захищатимуть населення від повітряних загроз середньої дальності, повідомляє УНН з посиланням на швейцарський уряд.

Деталі

Контракт для Швейцарії був підписаний між Федеральним управлінням з питань обладнання, інформаційних технологій та технічного обслуговування Збройних сил Німеччини з одного боку та виробником Diehl Defence GmbH & Co. KG – з іншого. Це сталось після того, як Федеральне управління з питань оборонних закупівель ArmaSuisse надало на це дозвіл.

Передумовою для спільної закупівлі систем в рамках Ініціативи була участь у програмі угоди, затвердженій Федеральною радою 20 червня 2025 року та підписаній національним директором з озброєння Урсом Лохером. Цією програмною угодою Федеральне управління з питань обладнання, інформаційних технологій та технічного обслуговування Збройних сил Німеччини (BAAINBw) уповноважено підписати контракт на закупівлю з компанією Diehl Defence GmbH & Co. KG для Швейцарії.

Завдяки п'яти системам IRIS-T SLM швейцарські збройні сили посилюють стійкість до сучасних повітряних загроз. Система доповнює закупівлю бойових літаків F-35A і наземної системи протиповітряної оборони Patriot для більшої дальності дії.

Вона призначена для відбиття повітряних загроз на різних відстанях і висотах польоту, зокрема бойових літаків, безпілотників і крилатих ракет. Також система буде працювати як в окремих, так і в спільних зонах протиповітряної оборони з бойовими літаками.

Нагадаємо

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Київ веде переговори щодо постачання італійсько-французьких систем SAMP/T, які здатні збивати балістичні ракети.

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини СвітуТехнології
F-35 Lightning II
Швейцарія
MIM-104 Patriot
IRIS-T
Німеччина
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9