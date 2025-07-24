Швейцарія закуповує п'ять систем ППО IRIS-T для захисту від повітряних загроз

Швейцарія закуповує п’ять систем ППО IRIS-T у рамках ініціативи "Небесний щит". Вони захищатимуть населення від повітряних загроз середньої дальності, повідомляє УНН з посиланням на швейцарський уряд.

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Контракт для Швейцарії був підписаний між Федеральним управлінням з питань обладнання, інформаційних технологій та технічного обслуговування Збройних сил Німеччини з одного боку та виробником Diehl Defence GmbH & Co. KG – з іншого. Це сталось після того, як Федеральне управління з питань оборонних закупівель ArmaSuisse надало на це дозвіл.

Передумовою для спільної закупівлі систем в рамках Ініціативи була участь у програмі угоди, затвердженій Федеральною радою 20 червня 2025 року та підписаній національним директором з озброєння Урсом Лохером. Цією програмною угодою Федеральне управління з питань обладнання, інформаційних технологій та технічного обслуговування Збройних сил Німеччини (BAAINBw) уповноважено підписати контракт на закупівлю з компанією Diehl Defence GmbH & Co. KG для Швейцарії.

Завдяки п'яти системам IRIS-T SLM швейцарські збройні сили посилюють стійкість до сучасних повітряних загроз. Система доповнює закупівлю бойових літаків F-35A і наземної системи протиповітряної оборони Patriot для більшої дальності дії.

Вона призначена для відбиття повітряних загроз на різних відстанях і висотах польоту, зокрема бойових літаків, безпілотників і крилатих ракет. Також система буде працювати як в окремих, так і в спільних зонах протиповітряної оборони з бойовими літаками.

Нагадаємо

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Київ веде переговори щодо постачання італійсько-французьких систем SAMP/T, які здатні збивати балістичні ракети.