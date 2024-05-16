Швейцария хочет смягчить правила экспорта оружия

Правительство Швейцарии стремится обойти жесткий нейтралитет страны, чтобы увеличить объемы экспорта оружия, сохранив при этом запрет на его поставки в Украину. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Правительство страны сможет отменять ограничения экспорта оружия в исключительных обстоятельствах и в течение ограниченного времени, если это будет отвечать интересам внешней политики или национальной безопасности Швейцарии говорится в предложениях чиновников.

В то же время, как отмечается, правительство не планирует применять исключение, чтобы разрешить поставки оружия в Украину. Швейцария ранее запретила Германии, Испании и Дании отправлять в Украину оружие швейцарского производства.

Согласно информации на сайте правительства Швейцарии, власти начали консультации по внесению поправок в Закон о военных материалах. Суть консультаций заключается в том, чтобы Федеральный совет получил возможность скорректировать политику экспорта военных материалов в случае необходимости.

"Цель состоит в том, чтобы обеспечить защиту фундаментальных интересов внешней политики и политики безопасности в случае чрезвычайных обстоятельств и, таким образом, сохранить промышленный потенциал внутри страны, адаптированный к потребностям национальной обороны Швейцарии", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Швейцарии действует запрет на продажу оружия воюющим странам, если они не участвуют в боевых действиях по мандату ООН.

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