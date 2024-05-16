Швейцария хочет смягчить правила экспорта оружия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  122199 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  128953 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  139466 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  161951 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  138816 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157651 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153257 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131388 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175906 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210859 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  407679 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  405906 просмотра

Швейцария хочет смягчить правила экспорта оружия

Швейцария стремится смягчить правила экспорта вооружений, чтобы разрешить исключения в интересах внешней политики или национальной безопасности, но сохраняет запрет на поставки вооружений в Украину.

Экономика •   •  4112 просмотра
Швейцария хочет смягчить правила экспорта оружия

США готовят новый пакет помощи Украине - Белый дом

США готовят новый пакет военной помощи Украине для поддержки ее сил в ожесточенных боях против российского наступления в Харьковской области.

Война •   •  6221 просмотра
США готовят новый пакет помощи Украине - Белый дом

США и Япония планируют создать перехватчик гиперзвуковых ракет

Соединенные Штаты и Япония подписали контракт о совместной разработке гиперзвукового перехватчика ракет в течение следующих 10 лет, причем Япония выделила 480 миллионов долларов на этот проект в своем бюджете на 2024 год.

Война •   •  6203 просмотра
США и Япония планируют создать перехватчик гиперзвуковых ракет

Всемирный день вышиванки, Международный день света. Что еще можно отметить 16 мая

Сегодня, в третий четверг мая, все украинцы, представители украинской диаспоры за рубежом, а также люди, которые уважают наши национально-культурные традиции приобщаются к празднованию Всемирного дня вышиванки, который в 2006 году начала группа студентов Черновицкого национального университета.

УНН Lite •   •  6957 просмотра
Всемирный день вышиванки, Международный день света. Что еще можно отметить 16 мая

Киев запустил портал для защитников и защитниц: какие услуги доступны

Киев запустил сервис "Портал защитника", который предлагает 40 онлайн-услуг для украинских защитников, включая социальные, медицинские и образовательные льготы, причем 10 услуг уже доступны для онлайн-заявки.

Общество •   •  8928 просмотра
Киев запустил портал для защитников и защитниц: какие услуги доступны

В Японии открыли ресторан украинской кухни "Жито"

Ресторан украинской кухни под названием "Житомир", в котором работают эвакуированные в Японию украинцы, открылся в Нагое, Япония, 15 мая.

Общество •   •  8349 просмотра
В Японии открыли ресторан украинской кухни "Жито"

Изменения климата влияют на здоровье мозга - результаты исследования

Изменение климата может привести к обострению неврологических заболеваний, таких как деменция, эпилепсия и депрессия, поскольку экстремальная жара и стихийные бедствия, вызванные глобальным потеплением, негативно влияют на здоровье мозга.

Здоровье •   •  8357 просмотра
Изменения климата влияют на здоровье мозга - результаты исследования

Фокусника Дэвида Копперфилда обвиняют в сексуальных домогательствах нескольких женщин

Фокусника Дэвида Копперфилда обвиняют в сексуальном насилии над несколькими женщинами, в том числе несовершеннолетними, а также в том, что он заставлял некоторых из них принимать наркотики перед тем, как вступить с ним в половую связь, в период с конца 1980-х по 2014 год, согласно расследованию The Guardian.

Общество •   •  9559 просмотра
Фокусника Дэвида Копперфилда обвиняют в сексуальных домогательствах нескольких женщин

Трамп заявил о готовности вести дебаты с Байденом стоя и не менее двух часов

Трамп требует проведения двухчасовых дебатов с Байденом на предстоящих президентских выборах.

политика •   •  10896 просмотра
Трамп заявил о готовности вести дебаты с Байденом стоя и не менее двух часов

МВД России объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего начальника полиции Эстонии Эльмара Вахера и бывшего министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, согласно сообщениям российских СМИ, хотя конкретные обвинения против них не уточняются.

политика •   •  9123 просмотра
МВД России объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии