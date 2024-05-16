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Швейцарія хоче пом’якшити правила експорту зброї

Швейцарія хоче пом’якшити правила експорту зброї

Київ • УНН

 • 82407 перегляди

Швейцарія прагне пом'якшити правила експорту озброєнь, щоб дозволити винятки в інтересах зовнішньої політики або національної безпеки, але зберігає заборону на постачання озброєнь в Україну.

Уряд Швейцарії прагне обійти жорсткий нейтралітет країни, щоб збільшити обсяги експорту зброї, зберігши при цьому заборону на її постачання до України. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Уряд країни зможе скасовувати обмеження експорту зброї за виняткових обставин та протягом обмеженого часу, якщо це відповідатиме інтересам зовнішньої політики чи національної безпеки Швейцарії

йдеться у пропозиціях урядовців.

Водночас, як зазначається, уряд не планує застосовувати виняток, щоб дозволити поставки зброї в Україну. Швейцарія раніше заборонила Німеччині, Іспанії та Данії відправляти в Україну зброю швейцарського виробництва.

Згідно з інформацією на сайті уряду Швейцарії, влада розпочала консультації щодо внесення поправок до Закону про військові матеріали. Суть консультацій полягає у тому, щоб Федеральна рада отримала можливість скоригувати політику експорту військових матеріалів у разі потреби.

"Мета полягає в тому, щоб забезпечити захист фундаментальних інтересів зовнішньої та безпекової політики у разі надзвичайних обставин і, таким чином, зберегти промисловий потенціал всередині країни, адаптований до потреб національної оборони Швейцарії", – йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Швейцарії діє заборона на продаж зброї воюючим країнам, якщо вони не беруть участі у бойових діях за мандатом ООН.

Швейцарія прийме Саміт миру в Україні 15-16 червня: розповіла про запрошених та мету конференції02.05.24, 13:24 • 22917 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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