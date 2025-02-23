Швейцария готова предоставить 200 солдат для миротворческой миссии в Украине за девять-двенадцать месяцев

Швейцария может предоставить свои войска для участия в будущей миротворческой миссии в Украине, если будет получена официальная просьба и правительство страны одобрит такое решение. Об этом заявил командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли в интервью газете SonntagsBlick, пишет УНН.

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На вопрос журналиста о возможности участия швейцарских военных в миротворческой миссии в Украине командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли ответил, что Швейцария может предоставить свои войска, если правительство даст соответствующее поручение.

Вероятно, мы могли бы предоставить около 200 солдат за девять-двенадцать месяцев отметил Зюссли.

Зюссли также отметил, что разговоры о возможной отправке миротворцев пока носят чисто гипотетический характер, поскольку ситуация между Россией и Украиной до сих пор не определена. "Мира пока нет, и от Организации Объединенных Наций не поступало никаких запросов", - сказал он

Швейцария, которая придерживается нейтральной политики, участвует в ряде миротворческих миссий по всему миру, в частности в Косово, где ее военные оказывают поддержку силам НАТО, работающим в рамках миссии КФОР.

Поэтому Зюссли также уточнил, что обязательства Швейцарии по участию в миссиях в Косово и Боснии продолжаются, поэтому для вероятного участия в миссии в Украине понадобятся дополнительные силы.

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