Швейцарія готова надати 200 солдатів для миротворчої місії в Україні за дев’ять-дванадцять місяців

Швейцарія може надати свої війська для участі у майбутній миротворчій місії в Україні, якщо буде отримано офіційне прохання та уряд країни схвалить таке рішення. Про це заявив командувач швейцарськими збройними силами Томас Зюсслі в інтерв’ю газеті SonntagsBlick, пише УНН.

Деталі

На питання журналіста про можливість участі швейцарських військових у миротворчій місії в Україні командувач швейцарськими збройними силами Томас Зюсслі відповів, що Швейцарія може надати свої війська, якщо уряд дасть відповідне доручення.

Ймовірно, ми могли б надати близько 200 солдатів за дев'ять-дванадцять місяців зазначив Зюсслі.

Зюсслі також зазначив, що розмови про можливу відправку миротворців наразі носять чисто гіпотетичний характер, оскільки ситуація між Росією та Україною досі не визначена. "Миру поки немає, і від Організації Об’єднаних Націй не надходило жодних запитів", — сказав він

Швейцарія, яка дотримується нейтральної політики, бере участь у ряді миротворчих місій по всьому світу, зокрема в Косово, де її військові надають підтримку силам НАТО, що працюють в рамках місії КФОР.

Тож Зюсслі також уточнив, що зобов’язання Швейцарії щодо участі в місіях у Косово та Боснії продовжуються, тому для ймовірної участі в місії в Україні знадобляться додаткові сили.

Велика Британія і Франція розробили план миротворців в Україні: ключова роль США