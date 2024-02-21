Швейцария активизировала борьбу с обходом санкций против рф

Швейцария наращивает свои усилия по борьбе с компаниями и лицами, которые используют нейтральную страну для обхода санкций в отношении россии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) создал группу специалистов для расследования и обеспечения выполнения санкций, которые были введены правительством страны после вторжения россии в Украину два года назад.

Этот шаг был сделан после того, как в прошлом году Швейцария попала под критику за то, что она не сделала достаточно для того, чтобы помешать россиянам скрывать деньги в швейцарских банках.

По информации агентства, в конце прошлого года было заморожено около 7,7 миллиарда швейцарских франков (8,81 миллиарда долларов) российских активов, что составляет лишь часть от 150 миллиардов франков российских денег, которые, по оценкам, хранятся в швейцарских банках.

В SECO сообщили, что с момента войны россии против Украины к ним поступило 230 сообщений о потенциальных нарушениях санкций по сообщениям финансовых компаний, таможенников и других стран.

Это привело к 47 производствам, из которых 20 дел были закрыты, а девять - с наложением штрафов различной степени тяжести. По данным SECO, около 18 дел все еще остаются активными, и к ним постоянно добавляются новые.

Дополнение

Большинство дел касаются нарушений запрета на экспорт предметов роскоши или товаров, имеющих экономическое значение для россии, которые могут поддержать военные усилия москвы, отметили в SECO.

В то время как SECO проводит более простые расследования, более сложные дела передаются в Генеральную прокуратуру, которая на прошлой неделе заявила, что расследует возможные нарушения.

Сложность этих дел очень высока. Например, за другими компаниями часто скрываются компании, и мы должны установить, кто является фактическим владельцем, сказал Саймон Плюсс, руководитель отдела экспортного контроля и санкций SECO.

По его словам, другие страны теперь признают, что Швейцария серьезно относится к санкциям.

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