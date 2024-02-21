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Швейцарія активізувала боротьбу з обходом санкцій проти рф

Швейцарія активізувала боротьбу з обходом санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 24357 перегляди

Швейцарія посилює зусилля із забезпечення дотримання санкцій проти росії, розслідуючи можливі обхідні шляхи через швейцарські банки та компанії.

Швейцарія нарощує свої зусилля з боротьби з компаніями та особами, які використовують нейтральну країну для обходу санкцій щодо росії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Державний секретаріат з економічних питань (SECO) створив групу спеціалістів для розслідування та забезпечення виконання санкцій, які були запроваджені урядом країни після вторгнення росії в Україну два роки тому.

Цей крок був зроблений після того, як торік Швейцарія потрапила під критику за те, що вона не зробила достатньо для того, щоб перешкодити росіянам приховувати гроші у швейцарських банках.

За інформацією агенції, наприкінці минулого року було заморожено близько 7,7 мільярда швейцарських франків (8,81 мільярда доларів) російських активів, що становить лише частку від 150 мільярдів франків російських грошей, які, за оцінками, зберігаються у швейцарських банках.

В SECO повідомили, що з моменту війни росії проти України до них надійшло 230 повідомлень про потенційні порушення санкцій за повідомленнями фінансових компаній, митників та інших країн.

Це призвело до 47 проваджень, з яких 20 справ були закриті, а дев'ять — з накладенням штрафів різного ступеня тяжкості. За даними SECO, близько 18 справ все ще залишаються активними, і до них постійно додаються нові.

Доповнення

Більшість справ стосуються порушень заборони на експорт предметів розкоші або товарів, що мають економічне значення для росії, які можуть підтримати військові зусилля москви, зазначили у SECO.

У той час як SECO проводить простіші розслідування, складніші справи передаються до Генеральної прокуратури, яка минулого тижня заявила, що розслідує можливі порушення.

Складність цих справ дуже висока. Наприклад, за іншими компаніями часто ховаються компанії, і ми повинні встановити, хто є фактичним власником,

сказав Саймон Плюсс, керівник відділу експортного контролю та санкцій SECO.

За його словами, інші країни тепер визнають, що Швейцарія серйозно ставиться до санкцій.

Фінляндія розслідує понад 740 справ щодо порушень санкцій на кордоні з рф21.02.24, 15:29 • 27299 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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