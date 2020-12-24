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Шумков сегодня вернется в Херсон - омбудсмен

Киев • УНН

 • 13822 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Александр Шумков, который вернулся в Украину, отбыв тюремный срок в РФ, уже сегодня поедет в Херсон. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Шумков сегодня вернется в Херсон - омбудсмен

"Сегодня же Александр отправится в Херсон в военную часть, где до задержания проходил военную службу", - заявила Денисова.

Также омбудсмен отметила, что более трех лет Шумков находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области. Почти весь срок заключения он содержался в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания.

"Из колонии он был освобожден еще 23 декабря и перемещено в "Центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ в Тверской области", - подытожила Денисова.

Ранее УНН сообщал, что украинский политзаключенный Александр Шумков, который отбыл тюремный срок в исправительной колонии № 4 в Тверской области, пересек российско-украинскую границу.

Отметим, что Александр Шумков служил в ВСУ в Херсонской области. 17 августа 2017 года он не вернулся после службы домой, а в сентябре его обнаружили в российском СИЗО. Его обвинили в участии в запрещенной в РФ организации "Правый сектор". В декабре 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил Александра Шумкова к четырем годам колонии общего режима.

В течение периода пребывания в местах лишения свободы неоднократно сообщалось об издевательствах, избиениях и угрозах убийством незаконно осужденному украинцу Александру Шумкову. Добавим, что омбудсмен Людмила Денисова ранее отмечала, что Шумков входит в список тех, кто имеет критическое психологическое и физическое состояние.

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