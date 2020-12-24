Політв’язень Шумков повернувся в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Український політв'язень Олександр Шумков, який відбув тюремний строк у виправній колонії №4 у Тверській області, перетнув українсько-російський кордон. Про це УНН повідомила Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова.
“Так, він (Олександр Шумков — ред.) уже приїхав. Його зустрічали рідні та представник Офісу Уповноваженого Ігор Мазур на пункті пропуску „Бачівськ“. Він вдома. Деталі — згодом”, — зазначила Денісова.
Раніше УНН повідомляв, що український політв’язень Олександр Шумков, який відбуває тюремний строк у виправній колонії № 4 у Тверській області, 24 грудня звільниться.
Зазначимо, що Олександр Шумков служив у ЗСУ в Херсонській області. 17 серпня 2017 він не повернувся після служби додому, а у вересні його виявили в російському СІЗО. Його звинуватили в участі у забороненій в РФ організації “Правий сектор”.
У грудні 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Олександра Шумкова до чотирьох років колонії загального режиму.
Протягом періоду перебування в місцях позбавлення волі неодноразово повідомлялося про знущання, побиття та погрози вбивством незаконно засудженому українцю Олександру Шумкову. Додамо, що омбудсмен Людмила Денісова раніше відзначала, що Шумков входить до списку тих, хто має критичний психологічний і фізичний стан.