Росія засудила до максимальних термінів ув'язнення вже сімнадцять громадян України - Денісова

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Російська Феднрація незаконно затримує громадян України, засуджує до максимальних термінів ув’язнення, утримує у суворих умовах без надання меддопомоги, щоб максимально збільшити “ціну” їх свободи. Наразі в РФ на строк понад 10 років ув’язнення засуджено принаймні 17 наших громадян. Про це повідомила у Telegram-каналі Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.