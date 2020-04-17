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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 34107 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Россия осудила до максимальных сроков заключения уже семнадцать граждан Украины - Денисова

Россия осудила до максимальных сроков заключения уже семнадцать граждан Украины - Денисова

Киев  •  УНН

 • 25369 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Российская Феднрации незаконно задерживает граждан Украины, осуждает до максимальных сроков заключения, содержит в суровых условиях без оказания медпомощи, чтобы максимально увеличить “цену” их свободы. Сейчас в РФ на срок более 10 лет заключения приговоренны по крайней мере 17 наших граждан. Об этом сообщила в Telegram-канале Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

“Государство-оккупант вновь незаконно задерживает граждан Украины, осуждает до максимальных сроков заключения, содержит в суровых условиях без оказания медпомощи, чтобы максимально увеличить „цену“ их свободы. Два новых задержания на временно оккупированной территории Крыма за якобы „шпионаж“ и „государственную измену“, а также судилище над Энвером Сейтосмановым является тому примером”, — сообщила омбудсмен.

Она напомнила, что российский “Апелляционный военный суд” оставил в силе приговор крымского татарина — 17 лет лишения свободы.

Также по ее словам, до максимальных сроков заключения осужденные Муслим Алиев — 19 лет колонии строгого режима, Инвер Бекиров — 18 лет колонии строгого режима, Энвер Мамутов до 16 лет 9 месяцев колонии строгого режима.

Теймур Абдуллаев приговорен к 16 годам 6 месяцам колонии, а его брат Узеир до 12 лет 6 месяцев лишения свободы. Руслан Зейтуллаев и Владимир Якименко получили срок 15 лет лишения свободы.

Алексея Бессарабова и Владимира Дудко приговорили к 14 годам колонии строгого режима, а Исмаилова Рустема до 13 лет 6 месяцев. Эмир-Усеин Куку, Эмиль Джемаденов, Виктор Шур и Вадим Сирук приговорены к 12 годам лишения свободы, Валентин Выговский — 11 лет колонии и Сергей Бугайчук — 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

“Большинство из них имеет критическое состояние психологического и физического здоровья, в частности это Джемиль Гафаров, Сервер Мустафаев и Александр Шумков. Подчеркиваю, что такие действия России являются нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод, она обязана гарантировать каждому, находящемуся под его юрисдикцией”, — подчеркнула Денисова.

Она призвала международное сообщество применить все возможные рычаги влияния и усилить Украину в борьбе за каждого гражданина, чтобы как можно быстрее вернуть всех домой.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с отклонением Военным апелляционным судом апелляционной жалобы защиты незаконно удерживаемого в России Энвера Сейтосманов. В декабре 2019 года Южный окружной военный суд РФ приговорил украинца до 17 лет заключения по обвинению в терроризме.

Украинские Национальные Новости

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