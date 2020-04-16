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У МЗС висловили протест щодо відхилення Воєнним судом апеляції утримуваного в РФ Сейтосманова

У МЗС висловили протест щодо відхилення Воєнним судом апеляції утримуваного в РФ Сейтосманова

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з відхиленням Воєнним апеляційним судом апеляційної скарги захисту незаконно утримуваного в Росії Енвера Сейтосманова. Відповідну заяву речниці міністерства закордонних справ Катерини Зеленко опублікувала пресслужба МЗС України, передає УНН.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Воєнного апеляційного суду м.Власиха Московської області відхилити апеляційну скаргу адвокатів незаконно утримуваного в Росії громадянина України Енвера Сейтосманова на попереднє рішення Південного окружного військового суду (м.Ростов-на-Дону) за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі", - сказано в заяві.

Речниця МЗС підкреслила, що систематичні судові вироки РФ за відсутності будь-яких достовірних доказів свідчать про продовження "ганебної практики репресій проти кримськотатарського народу".

"Більше того, в умовах пандемії COVID-19, коли більшість держав розглядає кроки з попередження поширення коронавірусу у місцях утримання шляхом звільнення окремих категорій ув’язнених, РФ свідомо наражає на небезпеку життя та здоров’я невинного громадянина України. Вимагаємо від російської сторони негайно звільнити громадянина України Енвера Сейтосманова та інших громадян України, які продовжують незаконно утримуватися у в’язницях на території РФ та окупованого Криму", - наголосила Зеленко.

З її слів, такий крок потрібно розглядати не лише у контексті відновлення справедливості стосовно невинних людей, але й забезпечення їхнього права на життя в умовах пандемії COVID-19.

"Закликаємо міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - сказано в заяві.

Як повідомляв УНН, раніше у МЗС повідомили, що попри відсутність доказової бази і складу злочину у діях фігуранта т.зв. "справи Хізб ут-Тахрір", суд повністю підтримав сторону обвинувачення та засудив Енвера Сейтосманова до 17 років позбавлення волі з відбуттям "покарання" у колонії суворого режиму.

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