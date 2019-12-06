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В МЗС висловили протест РФ через вирок українцю Сейтосманову

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило РФ протест у зв’язку з вироком Південного окружного військового суду РФ українцеві Енверу Сейтосманову за обвинуваченнями в тероризмі. Про це пише УНН із посиланням на заяву МЗС України.

“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест російській стороні у зв’язку з вироком Південного окружного військового суду (м. Ростов-на-Дону) громадянину України Енверу Сейтосманову за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі”, — наголосили у відомстві.

“Глибоке обурення викликає той факт, що попри відсутність доказової бази і складу злочину у діях фігуранта т.зв. „справи Хізб ут-Тахрір“, суд повністю підтримав сторону обвинувачення та засудив Енвера Сейтосманова до 17 років позбавлення волі з відбуттям „покарання“ у колонії суворого режиму”, — додається у повідомленні.

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У дипвідомстві зазначили, що це судове рішення в черговий раз стало наочним свідченням карального та неправового характеру “російської феміди”, яка застосовує антитерористичне законодавство РФ як інструмент політичних репресій проти представників кримськотатарського народу.

“Нашу особливу стурбованість викликає системний характер практики репресій та залякувань кримських татар. РФ намагається здійснити чергову, на цей раз гібридну, депортацію кримських татар з території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя”, зазначили у повідомленні.

У МЗС закликали міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ та на тимчасово окупованих територіях України, та відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, чотирьох фігурантів другої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” залишили за ґратами.

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