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В МИД выразили протест РФ из-за приговора украинцу Сейтосманову

В МИД выразили протест РФ из-за приговора украинцу Сейтосманову

Киев  •  УНН

 • 11434 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило РФ протест в связи с приговором Южного окружного военного суда РФ украинцу Энверу Сейтосманову по обвинению в терроризме. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД Украины.

“Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест российской стороне в связи с приговором Южного окружного военного суда (г. Ростов-на-Дону) гражданину Украины Энверу Сейтосманов по сфабрикованным обвинениям в терроризме”, — отметили в ведомстве.

“Глубокое возмущение вызывает тот факт, что несмотря на отсутствие доказательной базы и состава преступления в действиях фигуранта т.н. „Дела Хизб ут-Тахрир“, суд полностью поддержал сторону обвинения и приговорил Энвера Сейтосманов к 17 годам лишения свободы с отбыванием „наказание“ в колонии строгого режима”, — добавляется в сообщении.

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В дипведомстве отметили, что это судебное решение в очередной раз стало наглядным свидетельством карательного и неправового характера “российской фемиды”, которая применяет антитеррористическое законодательство РФ как инструмент политических репрессий против представителей крымскотатарского народа.

“Нашу особую обеспокоенность вызывает системный характер практики репрессий и запугивания крымских татар. РФ пытается осуществить очередную, на этот раз гибридную, депортацию крымских татар с территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя”, — отметили в сообщении.

В МИД призвали международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционный давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, и восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Напомним, четырех фигурантов второй симферопольской “дела Хизб ут-Тахрир” оставили за решеткой.

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