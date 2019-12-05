Суд РФ засудив фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" до 17 років ув'язнення

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Південному військовому суді міста Ростов-на-Дону в РФ судова колегія винесла вирок щодо фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Енвера Сейтосманова - 17 років у виправній колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила організація Кримська солідарність, передає УНН.