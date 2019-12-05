Суд РФ засудив фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" до 17 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Південному військовому суді міста Ростов-на-Дону в РФ судова колегія винесла вирок щодо фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Енвера Сейтосманова - 17 років у виправній колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила організація Кримська солідарність, передає УНН.
"Сейтосманова Енвера Кязимовича визнати винним в організації діяльності, яка відповідно до законодавства Російської Федерації визнана терористичною, тобто злочином, передбаченим частиною 1 статті 205.5 КК РФ, на підставі якого призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 17 років у виправній колонії суворого режиму з обмеженням волі строком в один рік", - цитують в організації вирок суду.
Повідомляється, що прокурор Ігор Надолинський клопотав до суду про 17 років позбавлення волі. Суддя виніс аналогічне рішення.
Так, на думку адвокатів, які працюють з цією категорій справ, протягом усього слідства не представлено жодного доказу провини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства. Заарештовані кримські татари звинувачуються і засуджуються до різних термінів в колонії суворого режиму лише на підставі того, що відвідували релігійні збори і читали релігійну літературу, обговорювали соціально-політичні теми.
Згідно з даними МГО "ПЦ "Меморіал", заарештований позбавлений волі за відсутності події або складу злочину з порушенням російського та міжнародного права.
Нагадаємо, Енвера Сейтосманова звинувачують у злочині за частиною 2 статті 205.5 Кримінального кодексу Росії "Участь в діяльності терористичної організації". Братів Ернеста і Енвера Сейтосманових російські силовики затримали 10 травня 2018-го у Тиловій Балаклавського району Севастополя після проведених обшуків.
Як повідомлялося раніше, судовий розгляд стосовно фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Сейтосманова був на стадії завершення.