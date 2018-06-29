В окупованому Севастополі "суд" продовжив арешт фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" Сейтосманову

Сейтосманов залишиться в СІЗО до 7 вересня.

За словами адвоката, засідання проходило у закритому режимі. Захист має намір оскаржити рішення. Легостов повідомив, що за період перебування в СІЗО у Сейтосманова виникли проблеми зі здоров’ям. Адвокат планує відвідати підзахисного найближчим часом і наполягатиме на наданні медичної допомоги.

Як повідомляв УНН, у РФ заявили, що провели випробування турбіни Siemens в Криму.