В окупованому Севастополі "суд" продовжив арешт фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" Сейтосманову
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Підконтрольний РФ Ленінський районний суд Севастополя залишив під вартою кримського татарина Енвера Сейтосманова, якого підозрюють в участі в забороненій на території Росії організації “Хізб ут-Тахрір”. Про це повідомляє “Крим.Реалії” з посиланням на адвоката Сергія Легостова, передає УНН.
Сейтосманов залишиться в СІЗО до 7 вересня.
За словами адвоката, засідання проходило у закритому режимі. Захист має намір оскаржити рішення. Легостов повідомив, що за період перебування в СІЗО у Сейтосманова виникли проблеми зі здоров’ям. Адвокат планує відвідати підзахисного найближчим часом і наполягатиме на наданні медичної допомоги.
Як повідомляв УНН, у РФ заявили, що провели випробування турбіни Siemens в Криму.