В оккупированном Севастополе "суд" продлил арест фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Сейтосманову

Сейтосманов останется в СИЗО до 7 сентября.

По словам адвоката, заседание проходило в закрытом режиме. Защита намерена обжаловать решение. Легостов сообщил, что за период пребывания в СИЗО у Сейтосманова возникли проблемы со здоровьем. Адвокат планирует посетить подзащитного в ближайшее время и будет настаивать на предоставлении медицинской помощи.

Как сообщал УНН, в РФ заявили, что провели испытания турбины Siemens в Крыму.