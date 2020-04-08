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Правоохоронці РФ знову погрожують незаконно засудженому українцю Шумкову вбивством – Денісова

Правоохоронці РФ знову погрожують незаконно засудженому українцю Шумкову вбивством – Денісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Правоохоронці Російської Федерації знов погрожують незаконно засудженому громадянину України Олександру Шумкову вбивством та постійно знаходять приводи для поміщення до ШІЗО. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

“Адміністрація колонії „ФКУ ИК 4 УФСИН России по Тверской области“ продовжує здійснювати психологічний тиск — Олександра систематично поміщають до штрафного ізолятора за надуманими приводами, попри те, що „Тверской областной суд“ визнав такі дії незаконними, а під час спілкування звучать погрози, що його можуть позбавити життя в будь-який момент за політичні переконання та національні погляди”, — написала Денісова.

Вона зазначила, що тривале перебування Шумкова в закритому камерному приміщенні в умовах пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 в ШІЗО негативно позначається на стані здоров’я та є формальним приводом для посилення режиму утримання українського політв’язня.

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Окрім цього омбудсмен зазначила, що це порушені права на життя, гарантоване Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, на належні умови тримання і порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності.

“Звертаюсь до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно вжити необхідних заходів з метою захисту прав Олександра Шумкова, зокрема перевірити правові підстави його поміщення до штрафного ізолятора виправної установи, забезпечити належні умови тримання з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням наданих державам-учасницям і національним превентивним механізмам в умовах пандемії коронавірусу”, — повідомила омбудсмен.

Денісова попросила представників міжнародних правозахисних організацій в межах повноважень сприяти забезпеченню прав на життя та належні умови тримання незаконно ув’язненого громадянина України Олександра Шумкова відповідно до встановлених норм Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН.

Нагадаємо, що Денісова вже висловлювала стурбованість безпекою життя Олександра Шумкова та порушенням його прав.

Як повідомляв УНН, Олександра Шумкова засудили в Росії до чотирьох років в’язниці за “участь в екстремістській організації”, а саме в “Правому секторі”.

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