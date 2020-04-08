Правоохранители РФ вновь угрожают незаконно осужденному украинцу Шумкову убийством - Денисова

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31219 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39913 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 56092 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57539 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 80685 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74460 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101141 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105358 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130551 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130210 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 89702 просмотра
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

5 марта, 13:14 • 54796 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 102244 просмотра
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

14:30 • 45839 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 34217 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

15:49 • 80715 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 102244 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 135908 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 178772 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 163580 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 34217 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 89702 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 107403 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 106047 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 105668 просмотра
Актуальное
Правоохранители РФ вновь угрожают незаконно осужденному украинцу Шумкову убийством - Денисова

Правоохранители РФ вновь угрожают незаконно осужденному украинцу Шумкову убийством - Денисова

Киев  •  УНН

 • 14122 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правоохранители Российской Федерации вновь угрожают незаконно осужденному гражданину Украины Александру Шумкову убийством и постоянно находят поводы для помещения в ШИЗО. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Администрация колонии "ФКУ ИК 4 УФСИН России по Тверской области" продолжает осуществлять психологическое давление - Александра систематически помещают в штрафной изолятор по надуманным поводам, несмотря на то, что "Тверской областной суд" признал такие действия незаконными, а во время общения звучат угрозы, его могут лишить жизни в любой момент за политические убеждения и национальные взгляды", - написала Денисова.

Она отметила, что длительное пребывание Шумкова в закрытом камерном помещении в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в ШИЗО негативно сказывается на состоянии здоровья и является формальным поводом для усиления режима содержания украинского политзаключенного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Лукьяновском СИЗО не выполняют план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 - Денисова

Кроме этого омбудсмен отметила, что это нарушение права на жизнь, гарантированное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, на надлежащие условия содержания и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой безотлагательно принять необходимые меры с целью защиты прав Александра Шумкова, в частности проверить правовые основания его помещения в штрафной изолятор исправительного учреждения, обеспечить надлежащие условия содержания с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток предоставленных государствам-участникам и национальным превентивным механизмам в условиях пандемии коронавируса", - сообщила омбудсмен.

Денисова попросила представителей международных правозащитных организаций в пределах полномочий способствовать обеспечению прав на жизнь и надлежащие условия содержания незаконно заключенного гражданина Украины Александра Шумкова в соответствии с установленными нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

Напомним, что Денисова уже выражала обеспокоенность безопасностью жизни Александра Шумкова и нарушением его прав.

Как сообщал УНН, Александра Шумкова осудили в России к четырем годам тюрьмы за "участие в экстремистской организации", а именно в "Правом секторе".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы