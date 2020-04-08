Правоохранители РФ вновь угрожают незаконно осужденному украинцу Шумкову убийством - Денисова

"Администрация колонии "ФКУ ИК 4 УФСИН России по Тверской области" продолжает осуществлять психологическое давление - Александра систематически помещают в штрафной изолятор по надуманным поводам, несмотря на то, что "Тверской областной суд" признал такие действия незаконными, а во время общения звучат угрозы, его могут лишить жизни в любой момент за политические убеждения и национальные взгляды", - написала Денисова.

Она отметила, что длительное пребывание Шумкова в закрытом камерном помещении в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в ШИЗО негативно сказывается на состоянии здоровья и является формальным поводом для усиления режима содержания украинского политзаключенного.

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Кроме этого омбудсмен отметила, что это нарушение права на жизнь, гарантированное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, на надлежащие условия содержания и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой безотлагательно принять необходимые меры с целью защиты прав Александра Шумкова, в частности проверить правовые основания его помещения в штрафной изолятор исправительного учреждения, обеспечить надлежащие условия содержания с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток предоставленных государствам-участникам и национальным превентивным механизмам в условиях пандемии коронавируса", - сообщила омбудсмен.

Денисова попросила представителей международных правозащитных организаций в пределах полномочий способствовать обеспечению прав на жизнь и надлежащие условия содержания незаконно заключенного гражданина Украины Александра Шумкова в соответствии с установленными нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

Напомним, что Денисова уже выражала обеспокоенность безопасностью жизни Александра Шумкова и нарушением его прав.

Как сообщал УНН, Александра Шумкова осудили в России к четырем годам тюрьмы за "участие в экстремистской организации", а именно в "Правом секторе".