У Лук’янівському СІЗО не виконують план заходів щодо запобігання поширення COVID-19 – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У ДУ “Київський слідчий ізолятор” не виконують план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню COVID-19. Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“За результатами моніторингового візиту у ДУ “Київський слідчий ізолятор” щодо вивчення стану забезпечення заходів із запобігання та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 встановлено не виконання Плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС України гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим коронавірусом, на 2020 рік, затвердженого спільним наказом державної установи “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України” та Департаменту від 12.03.2020 № 57/ОД/8/ОД-20",- написала Денісова.
Також Денісова надала рекомендації керівництву пенітенціарної установи, аби якнайшвидше виправити ситуацію та убезпечити працівників установи та тюремне населення від поширення коронавірусної інфекції.
"Крім того, відповідні акти реагування з рекомендаціями будуть надані Міністерству юстиції України“,- зазначила Денісова.
Нагадаємо, уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова під час перевірки ДУ “Київський слідчий ізолятор” виявила, що в установі відсутній графік проведення дезінфекції приміщень, біля кімнати персоналу немає дезінфектора, а у персоналу немає рукавичок.