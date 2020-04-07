Денісова про Лук’янівське СІЗО: відсутність дезінфекторів на місці та персонал без рукавичок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова під час перевірки ДУ “Київський слідчий ізолятор” виявила, що в установі відсутній графік проведення дезінфекції приміщень, біля кімнати персоналу немає дезінфектора, а у персоналу немає рукавичок. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Моніторинг збірного відділення ДУ "Київський слідчий ізолятор". Під час візиту утримуваних осіб у відділенні не було, але зафіксовано: відсутність графіку проведення дезінфекції приміщень, інвентарю. Медичний працівник був відсутній... Під час моніторингу чергової частини дезінфектор, що мав знаходитися біля входу в кімнату персоналу, знаходився в упаковуванні та захований у шафі іншого приміщення. Персонал знаходився у масках, але без рукавичок”, - написала Людмила Денісова.
Вона також зазначила, що ув’язнені під час моніторингу були залучені до збору та завантаження сміття і вони не були забезпечені засобами індивідуального захисту.
“Після роботи, без дезінфекції, повертаються у загальні камери. Вивіз сміття проводиться нерегулярно. Обробка контейнерів непередбачена. Використані засоби індивідуального захисту не утилізуються, а викидаються у смітник”, - зазначила Людмила Денісова.
За її словами, право на телефонні дзвінки дотримується, але ним користуються лише 5 осіб із 40, яких залишили в СІЗО для виконання господарських робіт.
“Доступ до Інтернету також забезпечений, але зі слів адміністрації, через відсутність охочих цим право не користуються з 2015 року, що зафіксовану у відповідних журналах”, - додала Людмила Денісова.
Нагадаємо, уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова здійснює моніторинговий візит в ДУ “Київський слідчий ізолятор”.