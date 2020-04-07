В масці та спецокулярах: Денісова перевіряє Лук’янівське СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова здійснює моніторинговий візит в ДУ “Київський слідчий ізолятор”. Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Перед тим, як зайти в установу в обов’язковому порядку зробили моніторинговій групі температурний скринінг”, — написала Денісова.
Омбудсмен перевіряє, які засоби були вжиті для непоширення коронавірусної інфекції в СІЗО, як дезінфікують приміщення.
Додамо, що Офіс Генпрокурора попросив уряд розробити заходи щодо протидії коронавірусу у в’язницях.