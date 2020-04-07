В маске и спецочках: Денисова проверяет Лукьяновское СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова осуществляет мониторинговый визит в ГУ “Киевский следственный изолятор”. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, передает УНН.
“Перед тем, как зайти в учреждение в обязательном порядке сделали мониторинговой группе температурный скрининг”, — написала Денисова.
Омбудсмен проверяет, какие средства были приняты для нераспространения коронавирусной инфекции в СИЗО, как дезинфицируют помещения.
Добавим, что Офис генпрокурора попросил правительство разработать меры по противодействию коронавирусу в тюрьмах.