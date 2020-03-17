Офіс Генпрокурора попросив уряд розробити заходи щодо протидії коронавірусу у в'язницях
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Офіс Генерального прокурора звернувся до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та наголосив на необхідності розробити превентивні заходи із запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 у місцях несвободи. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОГП.
“Офіс Генерального прокурора звернувся до прем’єр-міністра та наголосив на необхідності розробити превентивні заходи із запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 серед осіб, до яких застосовано примусові заходи, пов’язані з обмеженням свободи, а також персоналу, який контактує з ними. Спалах небезпечної хвороби в ізольованому середовищі, ускладнений процесом його локалізації, може спричинити її стрімке поширення і подальше розповсюдження”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Італії заходи щодо стримування коронавірусу привели до тюремних бунтів: загинуло 6 осіб
Стверджується, що йдеться не лише про установи виконання покарань і слідчі ізолятори Державної кримінально-виконавчої служби, де наразі утримується понад 52 тисячі осіб, а й ізолятори тимчасового тримання Нацполіції, психіатричні заклади МОЗ, дисбати та гауптвахти Міноборони, школи та училища соціальної реабілітації Міносвіти, а також пункти тимчасового перебування іноземців і осіб без громадянства Державної міграційної служби тощо.
Так, особлива увага була акцентована на тому, що в’язні беруть участь у слідчих діях і судових засіданнях, підлягають етапуванню (конвоюванню), мають право на побачення, в тому числі із стороною захисту, отримання передач тощо. Окрім того, не можна виключати прояви групової непокори та акцій протесту у місцях несвободи.
Окремо в листі наголошено на доцільності визначення відповідних ізольованих місць з необхідним обладнанням та медичними засобами для окремого розміщення хворих осіб такої категорії, розробки безпечних маршрутів для пацієнтів і навіть введення в межах законодавства обмежувальних заходів щодо відвідування цих установ.
Нагадаємо, Іран тимчасово звільнив близько 85 тис. ув’язнених, включаючи політв’язнів, на тлі спалаху коронавірусного захворювання у країні.