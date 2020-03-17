Іран на тлі спалаху коронавірусу звільнив 85 тис. ув'язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Іран тимчасово звільнив близько 85 тис. ув'язнених, включаючи політв'язнів, на тлі спалаху коронавірусного захворювання у країні. Про це заявив у вівторок представник судової влади Ірану Голамхоссейн Есмаїлі, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Близько 50% звільнених є ув'язненими, пов'язаними з безпекою... Також в тюрмах ми вжили заходів обережності, щоб протистояти спалаху", - сказав Голамхоссейн Есмаїлі.
10 березня Спеціальний доповідач США з прав людини в Ірані заявив, що просив Тегеран тимчасово звільнити всіх політичних ув'язнених з переповнених в'язниць, щоб допомогти зупинити поширення коронавірусу.
Як повідомлялося в УНН, 16 березня число випадків зараження коронавірусом в Ірані за добу зросла на 1053, летальних випадків - на 129.
Раніше також інформувалося про те, що 10 березня в Ірані через поширення коронавірусу відпустили близько 70 тисяч ув’язнених.