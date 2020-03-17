Иран на фоне вспышки коронавируса освободил 85 тыс. заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Иран временно освободил около 85 тыс. заключенных, включая политзаключенных, на фоне вспышки коронавирусного заболевания в стране. Об этом заявил во вторник представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Около 50% заявленных является заключенными, связанными с безопасностью... Также в тюрьмах мы приняли меры предосторожности, чтобы противостоять вспышкам", - сказал Голамхоссейн Эсмаили.
10 марта Специальный докладчик США по правам человека в Иране заявил, что просил Тегеран временно освободить всех политических заключенных из переполненных тюрем, чтобы помочь остановить распространение коронавируса.
Как сообщалось в УНН, 16 марта число случаев заражения коронавируса в Иране за сутки выросло на 1053, летальных случаев - на 129.
Ранее также информировалось о том, что 10 марта в Иране из-за распространения коронавируса отпустили около 70 тысяч заключенных.