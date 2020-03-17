Иран на фоне вспышки коронавируса освободил 85 тыс. заключенных

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100176 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103345 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105400 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104405 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113015 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100769 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105253 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106645 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131562 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130448 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Иран на фоне вспышки коронавируса освободил 85 тыс. заключенных

Иран на фоне вспышки коронавируса освободил 85 тыс. заключенных

Киев  •  УНН

 • 12707 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Иран временно освободил около 85 тыс. заключенных, включая политзаключенных, на фоне вспышки коронавирусного заболевания в стране. Об этом заявил во вторник представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Около 50% заявленных является заключенными, связанными с безопасностью... Также в тюрьмах мы приняли меры предосторожности, чтобы противостоять вспышкам", - сказал Голамхоссейн Эсмаили.

10 марта Специальный докладчик США по правам человека в Иране заявил, что просил Тегеран временно освободить всех политических заключенных из переполненных тюрем, чтобы помочь остановить распространение коронавируса.

Как сообщалось в УНН, 16 марта число случаев заражения коронавируса в Иране за сутки выросло на 1053, летальных случаев - на 129.

Ранее также информировалось о том, что 10 марта в Иране из-за распространения коронавируса отпустили около 70 тысяч заключенных.

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