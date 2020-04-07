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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Денисова о Лукьяновском СИЗО: отсутствие дезинфекторов на месте и персонал без перчаток

Денисова о Лукьяновском СИЗО: отсутствие дезинфекторов на месте и персонал без перчаток

Киев  •  УНН

 • 16705 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова во время проверки ГУ "Киевский следственный изолятор" обнаружила, что в учреждении отсутствует график проведения дезинфекции помещений, возле комнаты персонала нет дезинфектора, а у персонала нет перчаток. Об этом она написала в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Мониторинг сборного отделения ГУ "Киевский следственный изолятор". Во время визита удерживаемых лиц в отделении не было, но зафиксировано: отсутствие графика проведения дезинфекции помещений, инвентаря. Медицинский работник отсутствовал... Во время мониторинга дежурной части дезинфектор, который должен находиться у входа в комнату персонала, находился в упаковке и спрятан в шкафу другого помещения. Персонал находился в масках, но без перчаток", - написала Людмила Денисова.

Она также отметила, что заключенные во время мониторинга были привлечены к сбору и загрузке мусора и они не были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"После работы, без дезинфекции, возвращаются в общие камеры. Вывоз мусора производится нерегулярно. Обработка контейнеров предусмотрена. Использованные средства индивидуальной защиты не утилизируются, а выбрасываются на помойку", - отметила Людмила Денисова.

По ее словам, право на телефонные звонки соблюдается, но им пользуются только 5 человек из 40, которых оставили в СИЗО для выполнения хозяйственных работ.

"Доступ в Интернет также обеспечен, но со слов администрации, из-за отсутствия желающих этим правом не пользуются с 2015 года, что зафиксированно в соответствующих журналах", - добавила Людмила Денисова.

Напомним, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова осуществляет мониторинговый визит в ГУ "Киевский следственный изолятор".

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