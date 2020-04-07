В Лукьяновском СИЗО не выполняют план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 - Денисова

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84796 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100282 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102461 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. В ГУ “Киевский следственный изолятор” не выполняют план противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения COVID-19. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.

“По результатам мониторингового визита в ГУ „Киевский следственный изолятор“ по изучению состояния обеспечения мер по предотвращению и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 установлено не выполнение Плана противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах ГУИС Украины острой респираторной болезни, вызванной новым коронавирусом, на 2020 год, утвержденного совместным приказом государственного учреждения „Центр охраны здоровья государственной к риминально-исполнительной службы Украины“ и Департамента от 12.03.2020 № 57/МЕ/8/ОД-20”, — написала Денисова.

Также Денисова дала рекомендации руководству пенитенциарного учреждения, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию и обезопасить работников учреждения и тюремное население от распространения коронавирусной инфекции.

“Кроме того, соответствующие акты реагирования с рекомендациями будут предоставлены Министерству юстиции Украины”, — отметила Денисова.

Напомним, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова во время проверки ГУ “Киевский следственный изолятор” обнаружила, что в учреждении отсутствует график проведения дезинфекции помещений, возле комнаты персонала нет дезинфектора, а в персонала нет перчаток.

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