В Лукьяновском СИЗО не выполняют план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 - Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В ГУ “Киевский следственный изолятор” не выполняют план противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения COVID-19. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.
“По результатам мониторингового визита в ГУ „Киевский следственный изолятор“ по изучению состояния обеспечения мер по предотвращению и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 установлено не выполнение Плана противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах ГУИС Украины острой респираторной болезни, вызванной новым коронавирусом, на 2020 год, утвержденного совместным приказом государственного учреждения „Центр охраны здоровья государственной к риминально-исполнительной службы Украины“ и Департамента от 12.03.2020 № 57/МЕ/8/ОД-20”, — написала Денисова.
Также Денисова дала рекомендации руководству пенитенциарного учреждения, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию и обезопасить работников учреждения и тюремное население от распространения коронавирусной инфекции.
“Кроме того, соответствующие акты реагирования с рекомендациями будут предоставлены Министерству юстиции Украины”, — отметила Денисова.
Напомним, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова во время проверки ГУ “Киевский следственный изолятор” обнаружила, что в учреждении отсутствует график проведения дезинфекции помещений, возле комнаты персонала нет дезинфектора, а в персонала нет перчаток.